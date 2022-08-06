Защитник «Фулхэма»: «Митрович - зверь»

В первом туре возобновившегося чемпионата английской Премьер-лиги вернувшийся в высшую лигу английского футбола «Фулхэм» достойно сыграл против «Ливерпуля». Подопечные Марку Силвы дважды вели в счете благодаря голам Александара Митровича, но все же «Ливерпулю» удалось уйти от поражения.

Защитник «Фулхэма» Тим Рим после игры вовсю нахваливал сербского центрфорварда.

- Такой результат дарует уверенность в своих силах. Митрович - просто зверь. Пока он забивает, у нас все будет в порядке, - цитирует футболиста BT Sport.

В следующем, втором туре АПЛ «Фулхэм» сыграет на выезде в «Вулверхэмптоном».