Оуэн: «В 19 лет я получил травму, которая изменила всё»

Путь бывшего нападающего Майкла Оуэна к «Золотому мячу» в 2001 году был непростым - перед этим он получил травму, которая вполне могла сломать его карьеру.

Перед этим Оуэн забил два мяча в легендарном матче между Англией и Аргентиной на чемпионате мира 1998 года, но взлет мог оборваться в самом начале. Майкл получил травму, после которой у него начались психологические проблемы.

- В 18 лет я не думал, что травма может нарушить ход всей карьеры. Об этом просто не думаешь в таком возрасте. В 18 я забивал на чемпионате мира, в 21 я выиграл Золотой мяч. Но в 19, когда я был на пике, случилось то, что изменило меня навсегда. Травма.

После нее я начал бояться бегать так, как раньше - быстрее всех. Появился страх, что это повторится. Я хотел стать прежним самим собой, но это уже было невозможно. Тело отказывалось, - цитирует Оуэна Daily Mail.