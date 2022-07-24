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Оуэн: «В 19 лет я получил травму, которая изменила всё»

24 Июля 2022 • 16:26 Комментировать
Фулхэм
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Ливерпуль
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06.08 14:30

Путь бывшего нападающего Майкла Оуэна к «Золотому мячу» в 2001 году был непростым - перед этим он получил травму, которая вполне могла сломать его карьеру.

Перед этим Оуэн забил два мяча в легендарном матче между Англией и Аргентиной на чемпионате мира 1998 года, но взлет мог оборваться в самом начале. Майкл получил травму, после которой у него начались психологические проблемы.

- В 18 лет я не думал, что травма может нарушить ход всей карьеры. Об этом просто не думаешь в таком возрасте. В 18 я забивал на чемпионате мира, в 21 я выиграл Золотой мяч. Но в 19, когда я был на пике, случилось то, что изменило меня навсегда. Травма.

После нее я начал бояться бегать так, как раньше - быстрее всех. Появился страх, что это повторится. Я хотел стать прежним самим собой, но это уже было невозможно. Тело отказывалось, - цитирует Оуэна Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Майкл Оуэн
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