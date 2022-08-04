​ФИФА надавила на «Шахтёр», Соломон может сыграть с «Ливерпулем»

«Шахтёр» возмущён решением ФИФА, благодаря которому легионеры приостанавливают контракты и уходят. В украинском клубе оценивают свои потери в 50 миллионов евро – эту сумму «горняки» требуют от ФИФА в судебном порядке.

В конце июля полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон воспользовался опцией ФИФА и через приостановку контракта перешёл в «Фулхэм». Впрочем, украинский клуб встал в позу и не отправлял документы в Футбольную ассоциацию Англии, из-за чего «дачники» не могли зарегистрировать Соломона. Впрочем, в ситуацию вмешалась ФИФА – организация вынудила «Шахтёр» отправить документы, о чём пишет в социальных сетях журналист Надав Зензипер. Теперь Соломон может сыграть за «Фулхэм» против «Ливерпуля» 6 августа.