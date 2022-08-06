«Ливерпуль» выставил самый возрастной стартовый состав с 1994 года

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сражается на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Стартовый состав «Ливерпуля» на этот матч включал в себя сразу шестерых игроков возрастом тридцать лет и более.

Столь большого количества игроков в возрасте 30+ в составе «Ливерпуля» не было с февраля 1994 года, когда «красные» встречались с «Саутгемптоном» и проиграли 2:4. В том сезоне «Ливерпуль» занял лишь восьмое место по итогам сезона.

Следить за событиями матча между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» в рамках первого тура английской Премьер-лиги можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.