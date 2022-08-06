Тренер «Фулхэма»: «Митрович - это не только голы»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразился на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Фаворит дважды оказывался в роли догоняющего, и оба раза успешно решал задачу, спасаясь от поражения. Тем не менее, наставник «Фулхэма» Марку Силва доволен выступлением своих подопечных.

- Давайте с уважением относиться к сопернику, но и мы оказались на высоте в первом тайме. Это был отличный первый тайм, мы уверенно контролировали соперника. Митрович? Я знаю об его сильных качествах, и это не только голы. Он оказывает постоянное давление на соперника. Сегодня он был невероятен, - цитирует Силву BBC Sport.