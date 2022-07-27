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«Вест Хэм» отклонил предложение «Фулхэма» по Диопу

27 Июля 2022 • 12:26 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
9.50 5.40 1.30
06.08 14:30

«Вест Хэм» отклонил предложение «Фулхэма» по защитнику Исса Диопу, сообщает L'Equipe.

По информации источника, новичок АПЛ предложил за 25-летнего француза 14,8 миллионов фунтов (примерно 17,5 миллионов евро), что не устроило руководство лондонского клуба. 

Срок действия соглашения Диопа с «Вест Хэмом»  истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «молотобойцев» 24 матча, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вест Хэм Исса Диоп Трансферы футбола - лето 2022
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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