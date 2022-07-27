«Вест Хэм» отклонил предложение «Фулхэма» по Диопу

«Вест Хэм» отклонил предложение «Фулхэма» по защитнику Исса Диопу, сообщает L'Equipe.

По информации источника, новичок АПЛ предложил за 25-летнего француза 14,8 миллионов фунтов (примерно 17,5 миллионов евро), что не устроило руководство лондонского клуба.

Срок действия соглашения Диопа с «Вест Хэмом» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «молотобойцев» 24 матча, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.