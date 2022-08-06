Клопп – о матче с «Фулхэмом»: «Это будет очень сложная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча первого тура нового сезона АПЛ против «Фулхэма». Напомним, что «красные» начнут кампанию выездным матчем на «Крейвен Коттедж», который стартует в 14:30 по московскому времени.

«Мы чувствуем себя готовыми, предсезонка была хорошей. Матч будет очень сложным», – сказал Клопп перед игрой.

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес начнёт матч на скамейке запасных. Вместо него в старте выйдет Роберто Фирмино.

Также в запасе остался другой летний трансфер – Фабиу Карвалью, который пополнил ряды команды Юргена Клоппа как раз из «Фулхэма».