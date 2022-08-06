Голы Нуньеса и Салаха помогли «Ливерпулю» не проиграть в Лондоне

После победы в матче за Суперкубок над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» не смог закрепить успех, играя в Премьер-лиге против «Фулхэма». «Красные» подолгу катали мяч, но начали что-то создавать лишь после гола Александра Митровича в конце первого тайма. Форвард головой замкнул подачу с правого фланга. Команды обменялись попаданиями в штангу, и Дарвин Нуньес удачно подставил пятку под прострел Мохамеда Салаха к воротам. Митрович снова отличился, уже с 11-метрового, а Нуньес сделал все для того, чтобы Салаху было легко и просто сравнять счет – 2:2.