Голы Нуньеса и Салаха помогли «Ливерпулю» не проиграть в Лондоне

После победы в матче за Суперкубок над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» не смог закрепить успех, играя в Премьер-лиге против «Фулхэма». «Красные» подолгу катали мяч, но начали что-то создавать лишь после гола Александра Митровича в конце первого тайма. Форвард головой замкнул подачу с правого фланга. Команды обменялись попаданиями в штангу, и Дарвин Нуньес удачно подставил пятку под прострел Мохамеда Салаха к воротам. Митрович снова отличился, уже с 11-метрового, а Нуньес сделал все для того, чтобы Салаху было легко и просто сравнять счет – 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Митрович Александар32'
|64'Нуньес Дарвин (1:1)
|(2:1) Митрович Александар72'
|81'Салах Мохамед (2:2)
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан•Фабиньо Энрике59' (Милнер Джеймс (59') •Алькантара Тьяго51' (Эллиотт Харви (51') •Салах Мохамед•Фирмино Роберто51' (Нуньес Дарвин (51') •Диас Луис78' (Карвалью Фабиу (78')
06 августа. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).