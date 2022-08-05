«Ливерпуль» потерял защитника перед стартом АПЛ

Французский защитник Ибраима Конате не поможет команде на старте нового сезона, об этом сообщает клубная пресс-служба.

23-летний футболист выбыл из строя из-за повреждения, которое получил по ходу недавнего товарищеского поединка против «Страсбурга» (0:3). Ибраима вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте из-за травмы.

«Я вынужден провести некоторое время в лазарете. Не думаю, что это надолго. Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно скорее», - сказал защитник.

«Ливерпуль» стартует в АПЛ 6 августа. Подопечные Юргена Клоппа сыграют против лондонского «Фулхэма».