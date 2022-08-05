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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» потерял защитника перед стартом АПЛ

05 Августа 2022 • 08:48 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
06.08 14:30

Французский защитник Ибраима Конате не поможет команде на старте нового сезона, об этом сообщает клубная пресс-служба.

23-летний футболист выбыл из строя из-за повреждения, которое получил по ходу недавнего товарищеского поединка против «Страсбурга» (0:3). Ибраима вышел в стартовом составе, но был заменен на 57-й минуте из-за травмы.

«Я вынужден провести некоторое время в лазарете. Не думаю, что это надолго. Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно скорее», - сказал защитник.

«Ливерпуль» стартует в АПЛ 6 августа. Подопечные Юргена Клоппа сыграют против лондонского «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ибраима Конате
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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