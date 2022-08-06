Салах забил в стартовом матче сезона в шестой раз подряд и сравнялся с Оуэном

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразился на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Оба гола «Ливерпуля» были забиты во второй половине игры - сперва отличился дебютант команды Дарвин Нуньес, а после этого счет сравнял Мохамед Салах.

Египтянин забивает в стартовом матче чемпионата уже шесть сезонов кряду. Этот гол также стал для него 158-м в составе «Ливерпуля» за все время выступлений под началом Юргена Клоппа. По этому показателю Салах вышел на восьмое место в истории клуба - эту строчку на данный момент Салах делит с Майклом Оуэном, обладателем Золотого мяча в 2001 году.