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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах забил в стартовом матче сезона в шестой раз подряд и сравнялся с Оуэном

06 Августа 2022 • 16:36 Комментировать
Фулхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сразился на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». Оба гола «Ливерпуля» были забиты во второй половине игры - сперва отличился дебютант команды Дарвин Нуньес, а после этого счет сравнял Мохамед Салах.

Египтянин забивает в стартовом матче чемпионата уже шесть сезонов кряду. Этот гол также стал для него 158-м в составе «Ливерпуля» за все время выступлений под началом Юргена Клоппа. По этому показателю Салах вышел на восьмое место в истории клуба - эту строчку на данный момент Салах делит с Майклом Оуэном, обладателем Золотого мяча в 2001 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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окончен Фулхэм 2:2 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
Идет 55 минута Лидс 1:1 Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
Идет 57 минута Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
Идет 57 минута Борнмут 1:0 Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
Идет 59 минута Ньюкасл 1:0 Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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