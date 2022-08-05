​Клопп уже жалуется на календарь, хотя сезон не стартовал

За время своей работы в Англии Юрген Клопп не раз жаловался на сложный календарь. Перед стартом нового сезона Премьер-лиги рулевой «Ливерпуля» снова высказался на этот счёт.

«Чемпионат мира пройдёт в неподходящий момент. Если кто-то сыграет в финале или в матче за третье место… Меня это злит. Все знают о том, что календарь неправильный, но об этом мало говорят.

ФИФА, УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Английская премьер-лига, пожалуйста, давайте поговорим! Давайте устроим встречу! Самая важная часть игры – футболисты!» - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч за третье место и финал чемпионата мира пройдут 17 и 18 декабря соответственно. При этом уже 26 декабря пройдёт тур в АПЛ.

Напомним, что чемпионат мира был сдвинут на конец года из-за климата – в июне-июле в Катаре очень жарко.