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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп уже жалуется на календарь, хотя сезон не стартовал

05 Августа 2022 • 14:41 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
Через 23 ч. 27 мин.

За время своей работы в Англии Юрген Клопп не раз жаловался на сложный календарь. Перед стартом нового сезона Премьер-лиги рулевой «Ливерпуля» снова высказался на этот счёт.

«Чемпионат мира пройдёт в неподходящий момент. Если кто-то сыграет в финале или в матче за третье место… Меня это злит. Все знают о том, что календарь неправильный, но об этом мало говорят.

ФИФА, УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Английская премьер-лига, пожалуйста, давайте поговорим! Давайте устроим встречу! Самая важная часть игры – футболисты!» - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч за третье место и финал чемпионата мира пройдут 17 и 18 декабря соответственно. При этом уже 26 декабря пройдёт тур в АПЛ.

Напомним, что чемпионат мира был сдвинут на конец года из-за климата – в июне-июле в Катаре очень жарко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
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