Аллисон и Цимикас выловили огромную рыбину в Австрии

Английский «Ливерпуль» находится в Австрии, команда Юргена Клоппа готовится там к новому сезону, и накануне товарищеского матча с «Зальцбургом» голкипер клуба Аллисон Бекер, а также защитник Константинос Цимикас решили порыбачить в одном из местных озер.

И им попалась очень крупная рыба - экземпляр щуки, длиной примерно в метр! Хотя рыба клюнула на спиннинг Бекера, вытащить ее на леску было нереально, поэтому Цимикас, как и подобает оборонцу, поспешил на помощь голкиперу с большим сачком.

Им удалось вытащить рыбу на берег, а вот что они сделали с ней дальше, история, к сожалению, умалчивает...