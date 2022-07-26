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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аллисон и Цимикас выловили огромную рыбину в Австрии

26 Июля 2022 • 23:17 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
9.50 5.40 1.30
06.08 14:30

Английский «Ливерпуль» находится в Австрии, команда Юргена Клоппа готовится там к новому сезону, и накануне товарищеского матча с «Зальцбургом» голкипер клуба Аллисон Бекер, а также защитник Константинос Цимикас решили порыбачить в одном из местных озер.

И им попалась очень крупная рыба - экземпляр щуки, длиной примерно в метр! Хотя рыба клюнула на спиннинг Бекера, вытащить ее на леску было нереально, поэтому Цимикас, как и подобает оборонцу, поспешил на помощь голкиперу с большим сачком.

Им удалось вытащить рыбу на берег, а вот что они сделали с ней дальше, история, к сожалению, умалчивает...

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер Константинос Цимикас
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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