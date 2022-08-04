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Милнер рассказал о своих странностях во время сна

04 Августа 2022 • 18:40 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.50 5.80 1.27
06.08 14:30

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о необычном эксперименте, который он поставил несколько лет тому назад вместе с партнером по команде Эндрю Робертсоном.

Они установили приложение, которое записывает деятельность человека во время сна. Именно тогда Милнер узнал, что разговаривает во время сна на испанском языке.

- Мы с Робертсоном узнали немало нового, используя то приложение. Оказалось, что я много говорю во сне. Причем говорю на испанском языке. С другой стороны, Робертсон не говорит, но он производит очень много постороннего шума, словно находится где-то на фабрике, - цитирует Милнера издание Times.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Эндрю Робертсон
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