Милнер рассказал о своих странностях во время сна

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о необычном эксперименте, который он поставил несколько лет тому назад вместе с партнером по команде Эндрю Робертсоном.

Они установили приложение, которое записывает деятельность человека во время сна. Именно тогда Милнер узнал, что разговаривает во время сна на испанском языке.

- Мы с Робертсоном узнали немало нового, используя то приложение. Оказалось, что я много говорю во сне. Причем говорю на испанском языке. С другой стороны, Робертсон не говорит, но он производит очень много постороннего шума, словно находится где-то на фабрике, - цитирует Милнера издание Times.