Защитник «Лиона» может продолжить карьеру в английском клубе

Защитник «Лиона» Лео Дюбуа может продолжить карьеру в английском «Фулхэме», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны ведут переговоры о потенциальном трансфере.

Действующее соглашение Дюбуа с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной Франции в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дюбуа провёл за «Лион» 28 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

Напомним, что следующий сезон «Фулхэм» проведёт в АПЛ, так как сумел занять первую строчку по итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) и добиться повышения в классе.