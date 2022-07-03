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Защитник «Лиона» может продолжить карьеру в английском клубе

03 Июля 2022 • 10:16 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
9.50 5.50 1.30
06.08 14:30

Защитник «Лиона» Лео Дюбуа может продолжить карьеру в английском «Фулхэме», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны ведут переговоры о потенциальном трансфере.

Действующее соглашение Дюбуа с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной Франции в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дюбуа провёл за «Лион» 28 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

Напомним, что следующий сезон «Фулхэм» проведёт в АПЛ, так как сумел занять первую строчку по итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) и добиться повышения в классе.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фулхэм Лео Дюбуа
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