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«Ливерпуль» предложит Жоте новый контракт

02 Августа 2022 • 02:09 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
10.00 5.40 1.30
06.08 14:30

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота будет награждён новым контрактом.

В «Ливерпуле» впечатлены игрой, которую демонстрирует португалец, и готовы продлить с ним контракт с повышением зарплаты, о чём сообщает издание Telegraph. Переговоры могут стартовать в скором времени.

Диогу Жота присоединился к «Ливерпулю» в сентябре 2020 года. Его переход из «Вулвехэмптона» обошёлся «красным» в 44,7 млн евро. Проведя 85 поединков под руководством Юргена Клоппа, португальский форвард отметился 34 голами и девятью результативными передачами во всех турнирах. Действующее соглашение Жоты рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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