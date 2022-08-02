«Ливерпуль» предложит Жоте новый контракт

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота будет награждён новым контрактом.

В «Ливерпуле» впечатлены игрой, которую демонстрирует португалец, и готовы продлить с ним контракт с повышением зарплаты, о чём сообщает издание Telegraph. Переговоры могут стартовать в скором времени.

Диогу Жота присоединился к «Ливерпулю» в сентябре 2020 года. Его переход из «Вулвехэмптона» обошёлся «красным» в 44,7 млн евро. Проведя 85 поединков под руководством Юргена Клоппа, португальский форвард отметился 34 голами и девятью результативными передачами во всех турнирах. Действующее соглашение Жоты рассчитано до 2025 года.