​Клопп снова жалуется, теперь – на поле

Над Юргеном Клоппом часто подшучивают из-за частых жалоб с его стороны – на календарь, на погоду и так далее. В первом туре Премьер-лиги его «Ливерпуль» не смог победить в гостях у «Фулхэма». Матч завершился со счётом 2:2, причём мерсисайдцам пришлось дважды открываться.

Юрген Клопп дал понять, что доволен результатом на фоне плохого качества игры. При этом немецкий тренер снова пожаловался, на этот раз – на футбольное поле.

«Мы плохо сыграли, поскольку сначала имели неправильный настрой. Потом мы пытались отреагировать, но поле было очень сухим. Было очень сложно», - высказался Клопп для BT Sport.

Следующий матч АПЛ «Ливерпуль» проведёт 15 августа – против «Кристал Пэлас».