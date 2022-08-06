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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп снова жалуется, теперь – на поле

06 Августа 2022 • 18:38 Комментировать
Фулхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

Над Юргеном Клоппом часто подшучивают из-за частых жалоб с его стороны – на календарь, на погоду и так далее. В первом туре Премьер-лиги его «Ливерпуль» не смог победить в гостях у «Фулхэма». Матч завершился со счётом 2:2, причём мерсисайдцам пришлось дважды открываться.

Юрген Клопп дал понять, что доволен результатом на фоне плохого качества игры. При этом немецкий тренер снова пожаловался, на этот раз – на футбольное поле.

«Мы плохо сыграли, поскольку сначала имели неправильный настрой. Потом мы пытались отреагировать, но поле было очень сухим. Было очень сложно», - высказался Клопп для BT Sport.

Следующий матч АПЛ «Ливерпуль» проведёт 15 августа – против «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Фулхэм 2:2 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Лидс 2:1 Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
окончен Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
окончен Борнмут 2:0 Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
окончен Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
Идет 28 минута Эвертон 0:0 Челси 4.60 3.80 1.82
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07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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