«Ливерпуль» установит новый рекорд высшей лиги английского футбола

Мы уже сообщали о том, что в этом году английский чемпионат начнется рекордно рано. «Ливерпуль» сразится в первом туре против вернувшегося в АПЛ «Фулхэма», это случится шестого августа. Для «Ливерпуля» это будет уже шестой сезон подряд, в котором команда в первом туре АПЛ встречается с новичком лиги.

В сезоне 2019/2020 команда встречалась в первом туре с «Норвичем», в сезоне 2020/2021 сыграла в первом туре с «Лидсом», затем, в 2021/2022, подопечные Юргена Клоппа вновь встретились с «Норвичем», который успел вылететь и вернуться. Наконец, сейчас будет игра с «Фулхэмом». Подобная серия - это абсолютный рекорд в английском футболе.