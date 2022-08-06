Палинья выиграл 5 верховых дуэлей и сделал 4 перехвата в первом тайме с «Ливерпулем»

Новичок лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья довольно успешно проводит свой дебютный официальный матч в футболке клуба. В первом тайме игры против «Ливерпуля» португалец выиграл 5 верховых дуэлей и сделал 4 перехвата. По этим показателям футболист уверенно лидирует в матче.

После первого тайма «Фулхэм» минимально обыгрывает «Ливерпуль» со счётом 1:0 благодаря голу Александара Митровича на 32-й минуте встречи.

Напомним, что за трансфер Палиньи «Фулхэм» ранее заплатил лиссабонскому «Спортингу» свыше 30 миллионов евро. Наставник «дачников» Марку Силва убедил игрока переехать в Лондон и отказаться от варианта с «Вулверхэмптоном».