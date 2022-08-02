Клопп назвал блестящей новость о продлении контракта с Жотой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о продлении соглашения с нападающим Диогу Жотой.

Клопп сказал официальному сайту клуба о том, что Жота очень многое дал команде со времени своего прихода, продление трудового договора с ним является блестящей новостью, всем видны его высокие качества.

Тренер отметил, что нападающий забивает мячи, помогает команде своим прессингом, он может играть на любой позиции в атаке, благодаря чему у «Ливерпуля» появляется много различных вариантов на поле.

Отметим, что 25-летний португалец подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2027 года.