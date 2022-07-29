Жоржиньо: «Кулибали принесёт «Челси» огромную пользу не только на поле»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо в очередной раз прокомментировал переход Калиду Кулибали.

Сенегальский защитник был подписан в июле из итальянского «Наполи». В прошлом Жоржиньо и Кулибали вместе защищали цвета неаполитанцев, и итальянец активно поддерживал переезд своего старого знакомого в Лондон.

«Подписание Кулибали – просто фантастический ход для «Челси», – рассказывает Жоржиньо в интервью Sky Sport Italia. – Он не просто отличный футболист – это и так всем известно, – но и очень полезный человек для поддержания атмосферы в раздевалке. Он будет крайне полезен в этом аспекте.

Я очень надеялся, что переход состоится, и я рад, что это произошло», – добавил хавбек.