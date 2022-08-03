Кулибали: «Я давно мог оказаться в АПЛ»

Новичок «Челси» Калиду Кулибали заявил, что давно мог оказаться в Английской премьер-лиге. Напомним, что сенегалец перебрался этим летом на «Стэмфорд Бридж» из «Наполи» за 38 миллионов евро. При этом у игрока оставался год по контракту с итальянским клубом.

«Я давно мог оказаться в АПЛ, но подходящее время наступило только сейчас. Возможно, тогда я бы не готов, да и к тому же я не хотел уходить со скандалом, да и никогда не буду вести себя подобным образом. Этим летом было подходящее время для того, чтобы покинуть «Наполи», – цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

Напомним, в новой команде сенегалец будет носить футболку под номером 26.