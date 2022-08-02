«Челси» согласовал с Кукурельей условия личного контракта

«Челси» согласовал условия личного контракта с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 2 августа, клубы проведут очередные переговоры, чтобы закрыть сделку по трансферу 24-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Кукурелье также проявлял «Манчестер Сити», но «Брайтон» отказался продавать своего игрока «горожанам», которые не захотели платить за защитника 60 миллионов евро.

Действующий контракт Кукурельи с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Брайтон» 38 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.