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«Челси» согласовал с Кукурельей условия личного контракта

02 Августа 2022 • 11:20 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

«Челси» согласовал условия личного контракта с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 2 августа, клубы проведут очередные переговоры, чтобы закрыть сделку по трансферу 24-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Кукурелье также проявлял «Манчестер Сити», но «Брайтон» отказался продавать своего игрока «горожанам», которые не захотели платить за защитника 60 миллионов евро.

Действующий контракт Кукурельи с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Брайтон» 38 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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