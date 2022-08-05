«Эвертон» согласовал трансфер полузащитника «Лилля»

«Эвертон» находится в шаге от трансфера полузащитника «Лилля» Амаду Онаны. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что клубы пришли к полному согласию.

Ранее Онана отказался переходить в лондонский «Вест Хэм», так как хотел присоединиться именно к команде Фрэнка Лэмпарда. Сумма сделки должна составить в районе 30-35 миллионов евро.

В придачу к Онане «ириски» должны заполучить другого полузащитника из Лиги 1 – Идрисса Гуйе, который ранее уже выступал на «Гудисон Парк» с 2016 по 2019 года. Трансфер сенегальца тоже находится на финальной стадии.