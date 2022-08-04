Аспиликуэта: «Челси» – мой дом, я рад остаться»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта.

Новое соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано на два года. В подписании 32-летнего испанца была заинтересована «Барселона».

«Челси» – мой дом, и я рад продлить своё пребывание здесь, – приводит слова игрока официальный сайт «синих». – Прошло почти десять лет с момента моего прихода, я по-настоящему привязан к клубу и полностью сосредоточен на новым проекте, который мы строим.

Быть капитаном здесь – большая гордость, и я надеюсь, что впереди у нас много хорошего», – заявил Аспиликуэта после подписания нового договора.