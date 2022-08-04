«Челси» заплатит за Кукурелью значительно больше, чем сообщалось ранее

Левый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья обойдётся «Челси» в очень приличную сумму.

Как сообщили вчера английские СМИ, «Брайтон» получит за своего лидера порядка 62 млн евро, однако в действительности клубы договорились о гораздо более серьёзной компенсации, утверждает журналист Энди Нэйлор. Кроме того, состав «Брайтона» на правах аренды пополнит 19-летний защитник «Челси» Леви Колвилл – англичанин станет частью сделки по Кукурелье, как и планировалось ранее.

Марк Кукурелья уже прибыл в Лондоне и прошёл медосмотр в «Челси». Трансфер состоится сразу после официального оформления всех документов.