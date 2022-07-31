«Челси» решительно настроен приобрести Фофана

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации источника, лондонский клуб больше не намерен тратить время на долгие поиски новых защитников и настроен решительно относительно трансфера 21-летнего француза. Поэтому в самое ближайшее время «синие» сделают предложение «лисам» о покупке Фофана. Отмечается, что если «Лестеру» оно понравится, то клуб не будет препятствовать переходу защитника в «Челси».

Сообщается, что интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Практически весь прошлый сезон Фофана пропустил из-за травмы, проведя за «Лестер» всего 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 40 миллионов евро.