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«Челси» решительно настроен приобрести Фофана

31 Июля 2022 • 13:10 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации источника, лондонский клуб больше не намерен тратить время на долгие поиски новых защитников и настроен решительно относительно трансфера 21-летнего француза. Поэтому в самое ближайшее время «синие» сделают предложение «лисам» о покупке Фофана. Отмечается, что если «Лестеру» оно понравится, то клуб не будет препятствовать переходу защитника в «Челси».

Сообщается, что интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Практически весь прошлый сезон Фофана пропустил из-за травмы, проведя за «Лестер» всего 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Манчестер Сити ПСЖ Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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