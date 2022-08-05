Алонсо попросил Тухеля не выпускать его в матче первого тура АПЛ

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо хочет пропустить ближайший матч своей команды.

«Челси» ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу испанца – за последние дни в обсуждениях достигнут значительный прогресс, и сейчас игрок близок к переходу. На фоне этих событий Алонсо попросил своего нынешнего наставника Томаса Тухеля не задействовать его в матче первого тура Премьер-лиги против «Эвертона», который состоится 6 августа, информирует издание Sport. 31-летний латераль готов сыграть, если это необходимо, но предпочёл бы пропустить встречу.

О переходе Маркоса Алонсо в «Барселону» может быть объявлено после старта нового сезона Ла Лиги.