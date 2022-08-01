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«Барселона» продаст Деста, если придёт Аспиликуэта

01 Августа 2022 • 10:47 Комментировать (1)
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

«Барселона» может продать защитника Серджино Деста в случае прихода в команду игрока «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена закрыть сделку по трансферу 32-летнего испанца в самое ближайшее время.

В минувшем сезоне Аспиликуэта провёл в составе «синих» 47 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи.

На счету 21-летнего Деста три передачи в 31 проведённой встрече за «Барселону».

Американский защитник перешёл в испанский клуб осенью 2020 года из «Аякса» за 21 миллион евро. Всего в составе «сине-гранатовых» футболист провёл 72 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Серджино Дест
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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