Владелец «Челси» хочет видеть в своём клубе де Йонга

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает The Athletic.

По информации источника, голландца хочет видеть в лондонском клубе лично владелец «Челси» Тодд Бели. Сообщается, что главный тренер «синих» Томас Тухель изначально не рассматривал 25-летнего футболиста в качестве возможного усиления состава своей команды, однако немецкий специалист был бы не против такого перехода.

Также отмечается, что финансовый вопрос потенциальной сделки не является проблемой для английского гранда, поэтому «Челси» в ближайшее время сделает предложение каталонцам о покупке игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Для того, чтобы осуществить этот трансфер «сине-гранатовым» необходимо расстаться с де Йонгом, в услугах которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 31 матч, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.