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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» хочет видеть в своём клубе де Йонга

02 Августа 2022 • 16:12 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает The Athletic.

По информации источника, голландца хочет видеть в лондонском клубе лично владелец «Челси» Тодд Бели. Сообщается, что главный тренер «синих» Томас Тухель изначально не рассматривал 25-летнего футболиста в качестве возможного усиления состава своей команды, однако немецкий специалист был бы не против такого перехода.

Также отмечается, что финансовый вопрос потенциальной сделки не является проблемой для английского гранда, поэтому «Челси» в ближайшее время сделает предложение каталонцам о покупке игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Для того, чтобы осуществить этот трансфер «сине-гранатовым» необходимо расстаться с де Йонгом, в услугах которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 31 матч, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022 Тодд Бели
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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