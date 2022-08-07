Вернер возвращается в Бундеслигу

Нападающий «Челси» Тимо Вернер переходит в «РБ Лейпциг».

Клубы полностью согласовали условия перехода 26-летнего игрока. Вернер вернётся в «РБ Лейпциг» не на правах аренды с возможностью выкупа, как предполагалось ранее, а на постоянной основе. Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер будет оформлен уже в понедельник.

Тимо Вернет выступает за «Челси» с лета 2020 года. В 89 матчах за лондонцев немецкий форвард отметился 23 забитыми мячами и 21 голевой передачей. В рамках Бундеслиги Вернер имеет на своём счету 86 точных ударов в 219 поединках за «Штуттгарт» и «РБ Лейпциг».