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Английский клуб возглавил гонку за Вернером

30 Июля 2022 • 22:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.67 3.85 5.20
06.08 17:00

«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Согласно предыдущим сообщениям СМИ, главным претендентом на немецкого форварда является «РБ Лейпциг», в котором Вернер выступал до переезда в Англию. Однако, по данным, Mirror, ситуация изменилась: «Ньюкасл» провёл переговоры с «Челси» относительно аренды 26-летнего форварда, опередив конкурентов в споре за игрока.

Ни «Ньюкасл», ни «РБ Лейпциг» не готовы выплачивать Вернеру зарплату, которую он получает в Лондоне – оба клуба рассчитывают, что «Челси» возьмёт на себя значительную часть оклада немца, пока тот будет отбывать арендный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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