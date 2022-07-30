Английский клуб возглавил гонку за Вернером

«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Челси» Тимо Вернера.

Согласно предыдущим сообщениям СМИ, главным претендентом на немецкого форварда является «РБ Лейпциг», в котором Вернер выступал до переезда в Англию. Однако, по данным, Mirror, ситуация изменилась: «Ньюкасл» провёл переговоры с «Челси» относительно аренды 26-летнего форварда, опередив конкурентов в споре за игрока.

Ни «Ньюкасл», ни «РБ Лейпциг» не готовы выплачивать Вернеру зарплату, которую он получает в Лондоне – оба клуба рассчитывают, что «Челси» возьмёт на себя значительную часть оклада немца, пока тот будет отбывать арендный срок.