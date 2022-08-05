Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готовится объявить о трансфере Кукурельи сегодня

05 Августа 2022 • 09:45 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.60 3.95 1.60
06.08 19:30
Лондонский «Челси» уже сегодня может объявить о трансфере защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, после прохождения испанцем медицинского обследования, клубы ночью урегулировали бумажную работу и теперь готовятся объявить о сделке в ближайшее время.

Трансфер Кукурельи обойдётся «Челси» аж в 60 миллионов евро. Причём сумма может вырасти до 70 миллионов, если клуб в ближайшие годы выиграет Лигу чемпионов или АПЛ.

В обратном направлении в «Брайтон» на правах аренды последует молодой защитник Леви Колвилл. Причём у «чаек» нет права выкупа по окончанию сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
10:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Холанне: «Меня не волнует, сколько голов он забьёт»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я хочу, чтобы Силва остался»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал фаворитов на «Золотую бутсу» в АПЛ
10:44 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал команду, которая навяжет борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ
10:20 · Англия. Премьер-лига
Рангник хотел видеть бывшего нападающего «Челси» своим ассистентом в «МЮ»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Ибрагимовичем
10:09 · Англия. Премьер-лига
Ромарио оценил шансы Роналду забить 1000 голов 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
Нето сегодня прибудет в Англию для подписания контракта с новым клубом
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать 100 миллионов евро за защитника «Лестера»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится объявить о трансфере Кукурельи сегодня
09:38 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис раскритиковал Роналду
09:27 · Англия. Премьер-лига
Виллиан может вернуться в АПЛ
09:02 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который жаловался больше всех в прошлом сезоне АПЛ
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял защитника перед стартом АПЛ
08:34 · Англия. Премьер-лига
Титульный спонсор «МЮ» отказался от нового контракта с клубом
Все новости
Рекомендуем