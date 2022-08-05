«Челси» готовится объявить о трансфере Кукурельи сегодня

Лондонский «Челси» уже сегодня может объявить о трансфере защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, после прохождения испанцем медицинского обследования, клубы ночью урегулировали бумажную работу и теперь готовятся объявить о сделке в ближайшее время.

Трансфер Кукурельи обойдётся «Челси» аж в 60 миллионов евро. Причём сумма может вырасти до 70 миллионов, если клуб в ближайшие годы выиграет Лигу чемпионов или АПЛ.

В обратном направлении в «Брайтон» на правах аренды последует молодой защитник Леви Колвилл. Причём у «чаек» нет права выкупа по окончанию сезона.