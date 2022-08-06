Жоржиньо: «Пенальти - это психология»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. Успех принес гол итальянца Жоржиньо с пенальти - это был римейк дуэли в финале Евро-2020 с Джорданом Пикфордом, кипером «Эвертона» и английской сборной. Жоржиньо на сей раз забил, принеся победу.

- Я работаю над пенальти, делаю это в течение всей недели. Я принял решение и забил. Пенальти - это психология, на 75 процентов успех в голове игрока. Рад, что все получилось, - цитирует игрока Sky Sports.

Победа в стартовом матче стала для «Челси» двадцатой в первых матчах сезона за все время существования АПЛ.