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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо: «Пенальти - это психология»

06 Августа 2022 • 23:35 Комментировать
Эвертон
0:1
Челси
окончен

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл в гостевом матче «Эвертон» под руководством бывшего «пенсионера» Фрэнка Лэмпарда, сходу заработав три очка. Успех принес гол итальянца Жоржиньо с пенальти - это был римейк дуэли в финале Евро-2020 с Джорданом Пикфордом, кипером «Эвертона» и английской сборной. Жоржиньо на сей раз забил, принеся победу.

- Я работаю над пенальти, делаю это в течение всей недели. Я принял решение и забил. Пенальти - это психология, на 75 процентов успех в голове игрока. Рад, что все получилось, - цитирует игрока Sky Sports.

Победа в стартовом матче стала для «Челси» двадцатой в первых матчах сезона за все время существования АПЛ.

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Челси Жоржиньо
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окончен Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон 1.35 5.20 9.00
окончен Борнмут 2:0 Астон Вилла 3.80 3.50 2.00
окончен Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 1.65 3.80 5.70
окончен Эвертон 0:1 Челси 5.80 4.00 1.60
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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