Лэмпард – о матче с «Челси»: «Это всегда очень сложный соперник»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча своей команды в новом сезоне АПЛ против «Челси». Напомним, что англичанин выступал за лондонский клуб в качестве игрока на протяжение 13 лет. Также Фрэнк возглавлял «синих» с 2019 по 2020 год, пока в команду не пришёл Томас Тухель.

«Это всегда очень сложный соперник, тем более в начале сезона. Против них сложно играть, ведь качества их состава и качества их тренера говорят сами за себя», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Лэмпард провёл один матч во главе «Эвертона» против «Челси». Та игра закончилась домашней победой «ирисок» 1:0.