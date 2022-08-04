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Лэмпард – о матче с «Челси»: «Это всегда очень сложный соперник»

04 Августа 2022 • 15:53 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.50 3.95 1.60
06.08 19:30
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча своей команды в новом сезоне АПЛ против «Челси». Напомним, что англичанин выступал за лондонский клуб в качестве игрока на протяжение 13 лет. Также Фрэнк возглавлял «синих» с 2019 по 2020 год, пока в команду не пришёл Томас Тухель.

«Это всегда очень сложный соперник, тем более в начале сезона. Против них сложно играть, ведь качества их состава и качества их тренера говорят сами за себя», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Лэмпард провёл один матч во главе «Эвертона» против «Челси». Та игра закончилась домашней победой «ирисок» 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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