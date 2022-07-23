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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шмейхель получил предложение от французского клуба

23 Июля 2022 • 23:56 Комментировать
Тулуза
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Ницца
2.85 3.45 2.40
07.08 14:00

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может продолжить карьеру во французской «Ницце».

Представители Лиги 1 потерпели неудачу в переговорах по вратарю «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Яну Зоммеру, поэтому перешли к другим кандидатурам. По сведениям издания L’Équipe, «Ницца» обратилась к голкиперу английского «Лестера» Касперу Шмейхелю, который не против сменить обстановку. 35-летний датчанин попросил время, чтобы обдумать предложение, и в знак уважения к «Лестеру» намерен уйти только на условиях, которые полностью устроят «лис».

Каспер Шмейхель защищает цвета «Лестера» на протяжении 11 лет. За это время он провёл 477 игр в составе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лестер Каспер Шмейхель Трансферы футбола - лето 2022
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