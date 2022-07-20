«Лестер» отклонил предложение «Монако» по Сумаре

«Лестер» отклонил предложение «Монако» о покупке французского полузащитника Бубакари Сумаре, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб предложил за 23-летнего футболиста 12 миллионов евро без учёта бонусов, однако руководство «Лестера» рассчитывает заработать на продаже своего игрока 20 миллионов евро.

Действующий контракт француза с «лисами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сумаре провёл в составе «Лестера» 30 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее футболист защищал цвета «Лилля» и «ПСЖ».