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«Лестер» отклонил предложение «Монако» по Сумаре

20 Июля 2022 • 10:37 Комментировать
Страсбург
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Монако
2.70 3.35 2.65
06.08 18:00

«Лестер» отклонил предложение «Монако» о покупке французского полузащитника Бубакари Сумаре, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб предложил за 23-летнего футболиста 12 миллионов евро без учёта бонусов, однако руководство «Лестера» рассчитывает заработать на продаже своего игрока 20 миллионов евро.

Действующий контракт француза с «лисами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сумаре провёл в составе «Лестера» 30 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее футболист защищал цвета «Лилля» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лестер Бубакари Сумаре Трансферы футбола - лето 2022
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