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«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду нападающим «Брентфорда»

17 Июля 2022 • 10:41 Комментировать
Лестер
...
Брентфорд
2.00 3.70 3.50
07.08 16:00

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони, сообщает The Mirror.

По информации источника, конкуренцию в борьбе за 26-летнего англичанина манкунианцам также составят «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Лидс». Отмечается, что переход Тони в «Манчестер Юнайтед» будет зависеть от того, останутся ли в клубе Криштиану Роналду и Антони Марсьяль.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Брентфорда» 37 матчей, забив 14 голов и отдав шесть результативных передач.

Действующий контракт Тони с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Брентфорд Антони Марсьяль Айван Тони Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР БРЕНТФОРД
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