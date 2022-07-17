«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду нападающим «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони, сообщает The Mirror.

По информации источника, конкуренцию в борьбе за 26-летнего англичанина манкунианцам также составят «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Лидс». Отмечается, что переход Тони в «Манчестер Юнайтед» будет зависеть от того, останутся ли в клубе Криштиану Роналду и Антони Марсьяль.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Брентфорда» 37 матчей, забив 14 голов и отдав шесть результативных передач.

Действующий контракт Тони с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в 35 миллионов евро.