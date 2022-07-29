Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Главный тренер «Спортинга» не хочет видеть Роналду в своей команде

29 Июля 2022 • 12:08 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим выступил против возвращения в португальский клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По информации источника, специалист считает, что приход в команду звёздного форварда может сломать тактические построения и усложнит налаживание игры. 

Напомним, Роналду — воспитанник «Спортинга», за который выступал в сезоне 2002/2003, после чего перешёл в стан манкунианцев. Также португалец защищал цвета мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что помимо «Спортинга», интерес к игроку также проявляет мадридский «Атлетико».  

В минувшем сезоне 37-летний нападающий провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
13:05 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может покинуть «Челси»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Порту» хочет вернуть Теллеса
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовится сделать последнее предложение по Кукурелье
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» всё ещё мечтает о трансфере защитника «Челси»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как неудачи прошлого сезона отразятся на менталитете команды
12:13 · Англия. Премьер-лига
Карраско – ещё один кандидат на место вингера в «Манчестер Юнайтед»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Спортинга» не хочет видеть Роналду в своей команде 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
Лапорта объяснил, как «Барселоне» удаётся переманивать игроков 1
12:02 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Роналду без проблем перешёл бы в «Ливерпуль» 2
11:53 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Барса» позорит свое великое имя!»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытался перехватить Кунде у «Барселоны»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Гримальдо намерен перейти в «Манчестер Сити»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присматривается к трансферу Броя
11:05 · Англия. Премьер-лига
Триппьер – о Симеоне: «Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновил интерес к Аке
Все новости
Рекомендуем