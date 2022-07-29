Главный тренер «Спортинга» не хочет видеть Роналду в своей команде

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим выступил против возвращения в португальский клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По информации источника, специалист считает, что приход в команду звёздного форварда может сломать тактические построения и усложнит налаживание игры.

Напомним, Роналду — воспитанник «Спортинга», за который выступал в сезоне 2002/2003, после чего перешёл в стан манкунианцев. Также португалец защищал цвета мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что помимо «Спортинга», интерес к игроку также проявляет мадридский «Атлетико».

В минувшем сезоне 37-летний нападающий провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.