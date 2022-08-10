«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» согласовали переход Рабио

Трансфер Адриена Рабио из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» становится всё более реальным.

Как уже сообщалось, «Манчестер Юнайтед» предложил за 27-летнего француза около 20 млн евро с учётом бонусов. По данным журналиста Сэма Уоллеса, клубам удалось достичь договорённости по условиям трансфера. «Ювентус» согласился отпустить Рабио в Англию, и теперь дело за самим игроком. В ближайшее время руководство «красных дьяволов» попытается убедить хавбека поставить подпись под контрактом.

Соглашение Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает следующим летом. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах «бьянконери», записав на свой счёт две голевые передачи.