«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе летит 0:4 «Брентфорду» уже в первом тайме

После поражения от «Брайтона» «Манчестер Юнайтед» пропусктил уже три мяча в первые тридцать минут игры с «Брентфордом». Уже на десятой минуте игры Дасилва открыл счет, через восемь минут Матиас Йенсен удвоил преимущество хозяев поля, а на 31-й минуте Бен Ми довел дело до разгрома.

После этого болельщики «Брентфорда» начали дразнить наставника «Манчестер Юнайтед», затянув песенку о том, что уже завтра его уволят. Для голландского специалиста это второй официальный матч у руля «Манчестер Юнайтед». Ну а на 36-й минуте Брайан Мбеумо забил и четвертый мяч

Следить за падением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.