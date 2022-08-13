Голкипер «МЮ» де Хеа: «Моя игра стоила команде трёх очков»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа взял на себя ответственность за разгромное поражение команды в матче с «Брентфордом».

Коллектив Эрика тен Хага уступил «Брентфорду» со счётом 0:4, пропустив четыре мяча уже к 35-й минуте.

«Сегодня я просто обязан взять ответственность на себя, – комментирует итоги встречи испанский вратарь «Манчестер Юнайтед», слова которого приводит BBC. – Думаю, моя игра стоила команде трёх очков. Я сыграл по-настоящему плохо.

Моим партнёрам было очень тяжело, когда я допустил сначала одну ошибку, а затем и вторую. Я должен был отразить первый удар – результат был бы другим, если бы мне это удалось», – считает де Хеа.