Стала известна сумма, которую просила «Болонья» у «Манчестер Юнайтед» за Арнаутовича

Стала известна сумма, которую запрашивала «Болонья» у «Манчестер Юнайтед» за трансфер своего нападающего Марко Арнаутовича.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб оценивал стоимость 33-летнего форварда примерно в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев приняло решение отказаться от данной сделки из-за недовольства болельщиков.

Напомним, в период с 2013 по 2019 год Арнатович уже выступал в чемпионате Англии, защищая цвета «Сток Сити» и «Вест Хэма». Всего в составе двух этих клубов австриец провёл 210 матчей, забив 48 голов и отдав 44 результативные передачи.

В минувшем сезоне на счету Арнаутовича 14 голов и одна передача в 33 играх чемпионата Италии.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 6 миллионов евро.