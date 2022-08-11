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Рабио отказал «Манчестер Юнайтед»

11 Августа 2022 • 01:26 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.97
13.08 19:30

«Манчестер Юнайтед» не удалось согласовать условия контракта с полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабио.

Ранее источники из Англии сообщили, что «Ювентус» дал согласие на продажу француза за 20 млн евро с учётом бонусов. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, в настоящий момент трансфер заблокирован, так как сам Рабио не принял контрактное предложение «Манчестер Юнайтед».

Стоимость 27-летнего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро. На счету Рабио шесть забитых мячей и столько же голевых передач в 129 поединках за «старую синьору» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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