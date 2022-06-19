Итальянский клуб, который мечтает о Криштиану Роналду

В итальянской прессе рассуждают на тему возможного ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Его возможным пристанищем, считают в ITASportPress, снова мог бы стать чемпионат Италии, где он выступал в составе «Ювентуса».

Но на этот раз Роналду стоит выбрать себе менее амбициозный клуб - и таковым для португальца журналисты считают «Рому». Столичный клуб тренирует его соотечественник Жозе Моуринью, с которым они уже работали в «Реале». В «Роме» Роналду мог бы стать безусловным лидером и наставником для клуба, который сейчас делает ставку на молодежь.

Посмотрим, сбудется ли подобный прогноз.