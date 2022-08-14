В Англии раскритиковали игру Роналду

В субботу, 13 августа, состоялся поединок второго тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева сенсационно разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

Журналисты британского таблоида The Mirror оценили игру всех футболистов матча. Самым худшим игроком в составе манкунианцев был признан голкипер Давид де Хеа. Наиболее высокие оценки получили Маркус Рэшфорд и Кристиан Эриксен.

Звездному португальцу Криштиану Роналду журналисты поставили оценку два по пятибалльной шкале.

«Покидал руки вверх, поорал, выглядел уставшим. Как всегда», - описывает игру 37-летнего нападающего The Mirror.

После двух туров «МЮ» занимает последнее место в таблице АПЛ.