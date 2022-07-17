Роналду заверил, что пока что возвращаться в «Спортинг» не собирается

Португальский нападающий Криштиану Роналду заверил, что слухи об его скором возвращении в лиссабонский «Спортинг» не соответствуют действительности. Роналду начинал карьеру в этом клубе, но считает, что возвращаться к истокам пока что еще рано. Слова Роналду цитирует португальское издание A Bola - в них Роналду называет подобные слухи «лживыми». Сейчас

Роналду остается в составе «Манчестер Юнайтед», но, не исключено, что все-таки сменит клуб. Португалец испытывает понятное для игрока его класса желание играть в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» такой возможности не дает.