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Близкий друг Роналду подписался на социальные сети «Челси»

13 Июля 2022 • 00:51 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Похоже, что португальский нападающий Криштиану Роналду останется в Англии, но сменит клуб и присоединится к «Челси». Возможно, решение уже принято, просто о нем пока что не объявляют. Косвенным признаком можно считать то, что журналист Эду Агуирре, близкий друг Криштиану Роналду, подписался на социальные сети «Челси». Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Это важно, потому что Агуирре обычно владеет достоверной информацией по подобным вопросам - так, в частности, в 2018 году именно он первым подтвердил, что Криштиану Роналду переберется в «Ювентус», что и произошло.

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Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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