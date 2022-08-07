Два топ-клуба по-прежнему претендуют на Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович ещё может перебраться в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед».

Недавно «Болонья» отклонила предложения «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», о чём сообщили источники из Италии, однако оба клуба не отказываются от планов на 33-летнего австрийца, докладывает инсайдер Николо Скира. Сам форвард хочет сменить клубную прописку этим летом.

Марко Арнаутович стал автором 15 забитых мячей, проведя в общей сложности 34 матча за «россоблу». Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.