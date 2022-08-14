Эрик тен Хаг отменил выходной день игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение отменить выходной день своим футболистам.

По сведениям BBC Sports, в расписании команды числился выходной день, но после поражения в матче второго тура Английской премьер-лиги от «Брентфорда» со счетом 0:4, специалист решил отменить выходной. Футболисты будут тренироваться.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после двух туров, разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 1-6. В предстоящем матче «МЮ» сыграет с «Ливерпулем», игра пройдет 22 августа в 22:00 по мск.