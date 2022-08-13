Тен Хаг ответил на вопрос о нежелании Роналду играть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

Как сообщали авторитетные источники, португалец уже давно требует продать его в другой клуб, однако предложений, мягко говоря, не слишком много.

Когда тен Хага спросили, как он справляется с «нежеланием Роналду выступать за клуб», специалист с улыбкой на лице ответил следующее: «Это всего лишь ваше предположение. И это совсем не то, что говорит мне сам Криштиану».

Соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до следующего лета. В прошлом сезоне 37-летний форвард стал лучшим бомбардиром команды с 24 забитыми мячами.