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Тен Хаг ответил на вопрос о нежелании Роналду играть за «Манчестер Юнайтед»

13 Августа 2022 • 00:41 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.80 3.55 1.97
Через 18 ч. 16 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

Как сообщали авторитетные источники, португалец уже давно требует продать его в другой клуб, однако предложений, мягко говоря, не слишком много.

Когда тен Хага спросили, как он справляется с «нежеланием Роналду выступать за клуб», специалист с улыбкой на лице ответил следующее: «Это всего лишь ваше предположение. И это совсем не то, что говорит мне сам Криштиану».

Соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до следующего лета. В прошлом сезоне 37-летний форвард стал лучшим бомбардиром команды с 24 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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